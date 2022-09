Tra un po’ di ironia e chissà quanta verità, Carmen Di Pietro ha fatto un curioso appello a Maria De Filippi per un ruolo a Uomini e Donne…

Dopo L’Isola dei Famosi potrebbe arrivare il turno di ‘Uomini e Donne’ per Carmen Di Pietro. Proprio così, la showgirl, che ha da poco concluso la sua avventura in Honduras, si è “proposta” a Maria De Filippi per fare “la tronista”.

Carmen Di Pietro e la proposta a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata intervistata da Giada Di Miceli nel programma ‘Non succederà più’ e non ha nascosto il desiderio di trovare finalmente un uomo dopo tanto tempo.

Carmen Di Pietro, infatti, è single da alcuni anni e per questo motivo ha manifestato l’intenzione di partecipare al dating show di Canale 5 ‘Uomini e Donne’- Difficile comprendere se le sue parole fossero solo di gioco o se ci fosse, per davvero, l’intenzione di “appellarsi” a Maria De Filippi per trovare un partner.

Ad ogni modo, la donna ha spiegato: “Io mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai. Cara Maria (De Filippi ndr) sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?”.

Se si parla d’amore, poi, non poteva mancare un commento anche alle recenti vicende relative alla storia, ormai finita, tra Totti e Ilary Blasi: “Su Ilary e Francesco penso una cosa: siccome è la vita privata, come tale non mi esprimo. Io voglio bene ad lary Blasi, la stimo molto […] Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai un tradimento”, ha detto con grande rispetto della situazione e senza entrare troppo nei dettagli la showgirl.

