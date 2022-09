Disavventura per un ex concorrente del Grande Fratello: la sua pizzeria è andata in fiamme intossicando anche una persona.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito il peggio nel locale dell’ex concorrente del Grande Fratello, e anche del reality nell’edizione VIP, Salvo Veneziano. L’uomo ha raccontato via social la disavventura avvenuta in queste ore con un incendio che ha colpito la sua pizzeria a Cesano maderno.

Incendio in pizzeria: il racconto di Salvo Veneziano e le immagini

Vigili del fuoco

A raccontato i fatti accaduto è stato lo stesso ex gieffino che su Instagram ha pubblicato anche le immagini dell’incendio che ha colpito la sua pizzeria.

“Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità….

Ieri è oggi un giorno da dimenticare… Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività…”.

E ancora: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso …. Come sempre ci rialzeremo più forti di prima … Salvo”.

Da quanto si apprende da Prima Monza il locale dell’uomo al momento dell’incendio era chiuso. Purtroppo, però, a causa del fumo prodotto dall’incendio i Vigili del fuoco hanno precauzionalmente evacuato i residenti nei quattro appartamenti posti nello stabile sopra la pizzeria. Sebbene non ci siano state vittime o altri feriti gravi, una donna di 85 anni ha avuto necessità di alcune cure per un’intossicazione. La donna è stata portata inizialmente in ospedale e, dopo i controlli di rito, dimessa senza particolari problematiche.

Le autorità competenti sono già a lavoro per comprendere cosa abbia causato le fiamme e portato a tale risultato devastante per l’ex Grande Fratello e per chi abita nella zona. La speranza è che l’uomo possa riprendersi presto da questa disavventura.

Di seguito il post di Salvo su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG