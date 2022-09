Giornata speciale per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che hanno festeggiato il battesimo della loro piccola Giulietta: le immagini.

Un weekend di forte emozione e grande gioia quello trascorso da Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che hanno fatto battezzare la loro piccola Giulietta. Sui social le immagini della cerimonia che ha visto altri volti noti prendere parte all’evento e ai successivi, piccoli, festeggiamenti.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: il battesimo di Giulietta

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno vissuto una giornata indimenticabile questo weekend, precisamente sabato 10 settembre. Una data importante nella quale hanno battezzato la figlia Giulietta. La cerimonia è stata ricca di emozione e la successiva festa piena di gioia e armonia.

I due, insieme alla piccola e con tutti gli invitati, hanno deciso di dare una festa al Castello di Granarola, nelle Marche. Si è trattato, come si vede dalle immagini pubblicate dai diretti interessati, di un ricevimento curato nei minimi particolari.

Il Dottore 43enne e la modella 28enne hanno celebrato la figlia, venuta al mondo il 4 marzo scorso, in compagnia di amici e parenti. In chiesa è stata grande l’emozione di mamma e papà, così come quella della madrina, Nicole Fornaro, e del padrino, il fratello di Rossi, anche lui pilota, Luca Marini.

Gli outfit scelti sono stati eleganti. La Novello ha deciso di indossare un abito lungo color panna che la fascia e ne mette in risalto la forma snella già ritrovata dopo il parto. Look più “ganzo” per Valentino con una camicia aperta con sotto una t-shirt bianca e pantaloni scuri.

Come detto, presenti anche alcuni amici della coppia. Uno di questi il cantante Cesare Cremonini che ha partecipato anche al party successivo. La location fantastica ha completato il quadretto bellissimo della giornata.

Di seguito il post Instagram dell’ex pilota di MotoGP:

Riproduzione riservata © 2022 - DG