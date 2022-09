Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono genitori di due bellissimi bambini ma per l’ultimo arrivato, Gabriel, le cose non sono state facili…

Ha da poco compiuto un anno il piccolo Gabriel e Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari lo hanno festeggiato nel modo migliore possibile. A distanza di qualche giorno dal compleanno del suo piccolo, la donna ha scelto di sfogarsi sui social raccontando la battaglia per la salute del bambino che, all’epoca del parto, aveva manifestato, 13 giorni dopo la nascita, febbre e forti convulsioni che avevano portato ad una diagnosi di meningoencefalite.

Kledi Kadiu, le parole della moglie

“ll motivo per cui temevo così tanto l’arrivo dell’11 settembre non lo so nemmeno io. Forse, nella frenesia dei giorni, nel voler sotterrare emozioni che mi hanno fatto tremare per tanti mesi, avevo il timore che fermarmi e stare nel ricordo, fosse molto doloroso”. Inizia così il messaggio della moglie di Kledi Kadiu su Instagram con chiaro riferimento ai questi giorni passati dopo la nascita del loro Gabriel.

“In tutta sincerità ieri mattina non è stato facile. Ho obbligato me stessa a scorrere con il dito le foto di un album sul cellulare che ho chiamato ‘LELE’ per tuffarmi nuovamente nella terapia intensiva e in tutto ciò che ne fa parte. Ho lasciato scorrere mentre io, ho smesso di correre. Ho rivissuto paura, rabbia, tristezza e vulnerabilità perché in certi momenti del ‘sei forte mamma’ non te ne fai proprio niente”.

“Ma questo post è dedicato a tutti i genitori che in questi mesi ci hanno scritto e hanno condiviso con noi le loro storie, i loro timori e le loro battaglie… vi tengo per mano. Le battaglie si combattono con amore e molto spesso si vincono. E la vittoria può avere mille sfaccettature. La giornata di ieri si è magicamente trasformata quando dopo la pioggia è sorto il sole. Per me è stata una bellissima rivelazione. Un miracolo. Una vera Vittoria”, ha terminato con un pizzico di gioia per sé e per tutte le altre persone la Lazzari.

