La Contessa Patrizia De Blanck ha subito un tentativo di scippo che sarebbe potuto andare molto male. Il duro raccontato della donna.

Sono state ore di paura per Patrizia De Blanck che ha subito un tentativo di scippo in pieno giorno vicino alla propria abitazione. Un uomo ha cercato di rubarle la borsa rischiando anche di farla cadere pur di portare a compimento il suo furto. La Contessa ha raccontato il tutto in un duro e lungo sfogo sulla propria pagina Instagram.

Patrizia De Blanck: il tentato scippo e la paura

Lo sfodo di Patrizia De Blanck è senza giri di parole e spiega nel dettaglio l’accaduto: “Oggi pomeriggio sono stata vittima di un tentativo di scippo. Sto bene, ma sono furiosa! Stavo andando con i miei amici @righettigor e @lorenzo.castelluccio alle prove della nuova trasmissione tv di Igor quando all’improvviso, vicino a casa, mi sono sentita, con forza e velocità, strappare la borsa dalla spalla”, ha scritto su Instagram la Contessa.

“Per fortuna Igor ha avuto la prontezza di sorreggermi perché stavo per cadere e Lorenzo il coraggio di rincorrere il rapinatore riuscendo a riappropriarsi della mia borsa. Era un uomo di colore, alto e di corporatura esile. La sicurezza urbana è ormai una mera utopia. Non si può stare tranquilli nemmeno in pieno giorno. Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita, soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa. Questo non è tollerabile in un Paese che si definisce civile. Condivido ciò che ha detto il mio amico giornalista Igor Righetti dopo l’accaduto: ‘Le necessità vitali di tanti disperati arrivati in Italia fanno l’uomo ladro'”.

Il discorso della De Blanck si fa più serio: “Il problema è proprio questo. In un’Italia che da tempo si trova in grande difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E i tanti fatti di cronaca ce lo ricordano ogni giorno. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato che prendono di mira proprio le persone più deboli. Gli obiettivi preferiti di questi delinquenti siamo proprio noi. Come ha detto il mio amico Lorenzo, allo scippatore è andata bene perché mi ha presa alla sprovvista da dietro le spalle come fanno i vigliacchi altrimenti, come ben sapete, avrei reagito a modo mio. Ormai le rapine, i furti, le violenze e gli stupri sono all’ordine del giorno. Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”, ha concluso la donna.

Di seguito il post della Contessa su Instagram:

