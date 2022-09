La vicenda Totti-Ilary Blasi ha portato Paolo Bonolis ad una battuta che non è piaciuta a molti. Sonia Bruganelli ha risposto alle critiche.

Anche Paolo Bonolis ha voluto commentare, a modo suo, le recenti vicende che hanno coinvolto Francesco Totti e Ilary Blasi. La separazione della coppia, ed in particolare un passaggio di una recente intervista rilasciata dall’ex giocatore, ha portato il noto conduttore ad una battuta che non è stata presa bene dal pubblico. Sui social, infatti, tantissime le critiche per lui e sua moglie Sonia Bruganelli che ha risposto a tono agli haters.

Paolo Bonolis nella bufera per battuta su Totti-Ilary: ci pensa la Bruganelli

PAOLO BONOLIS

Tutto nasce da un passaggio della recente intervista che Totti ha rilasciato al Corriere della Sera dove raccontava che Ilary Blasi si era appropriata con suo padre di alcuni Rolex che, in realtà, appartengono appunto all’ex Roma.

Da qui una frase di Paolo Bonolis che ha detto: “Dopo la guerra dei Roses abbiamo la guerra dei Rolex”. Una battuta riportata dalla Bruganelli e che non ha suscitato per tutti la stessa ilarità.

In molti, infatti, se la sono presa con lei e suo marito attaccandoli in vario modo: “Badate al vostro di matrimonio va, che sta incollato solo per questioni burocratiche”, ha scritto un utente. Da qui, pronta la risposta della donna: “Impazzisco”.

Ma i commenti degli utenti social non sono finiti: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti”, ha rincarato un altro utente.

“Per convenienza” di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”, la risposta ancora più forte della Bruganelli agli haters. Insomma, la donna non ha fatto sconti ed è riuscita a rispondere a tono alle critiche.

Di seguito il post su Twitter della Bruganelli che aveva ripreso le parole del marito:

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis 🫣🫣🫣 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 11, 2022

