Lieta notizia per Angelo Pintus e sua moglie che presto diventeranno genitori. Il nome del nascituro sarà un omaggio a Raffaella Carrà.

Angelo Pintus presto padre. Una notizia bellissima che lo stesso comico ha saputo da poco e non ha avuto la forza di trattenere per sé raccontandola ai suoi fan nell’ultimo spettacolo andato in scena a Taormina. Ma c’è di più: il nome scelto per il bimbo sarà un omaggio alla grandissima Raffaella Carrà.

Angelo Pintus padre: nome del figlio omaggio a Raffaella Carrà

Angelo Pintus

Angelo Pintus e Michela Sturaro stanno per diventare padre e madre per la prima volta. Uno dei comici più amati d’Italia, reduce dalla prima edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori, ha annunciato la lieta notizia in anteprima ai suoi fan nel corso dell’ultimo spettacolo andato in scena a Tarmina.

La notizia è arrivata dai social su segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Una fan di Pintus ha riportato all’influencer che durante l’ultima tappa di Taormina, il comico non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per l’arrivo del figlio: “Ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino”, ha rivelato la fan alla donna su Instagram in un messaggio privato.

Ma non solo. Il comico avrebbe rivelato anche il sesso e il nome del futuro bambino spiegando che il nome scelto è un omaggio a Raffaella Carrà: “Ah dimenticavo, si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà”, ha scritto sempre la fan alla Marzano.

Dopo essersi sposati nel 2017, il comico e la sua Michela stanno dunque per aggiungere un nuovo membro alla famiglia. I due sono più innamorati che mai e adesso avranno modo di dare il loro amore anche al piccolo bebè che arriverà.

Di seguito, invece, un post su Instagram del comico con una parte dello spettacolo proprio da Taormina:

Riproduzione riservata © 2022 - DG