Arriva il messaggio di Harry per la compianta nonna e sovrana: parole di grande commozione e di grande rispetto.

Fino ad ora non c’erano state troppe parole. Ancora molto forte il dolore della perdita della Regina Elisabetta, nonché sua nonna. Parliamo di Harry, il nipote “ribelle”, che ha voluto affidare ad un comunicato alcuni pensieri e soprattutto ricordi della donna, scomparsa lo scorso giovedì 8 settembre all’età di 96 anni.

Regina Elisabetta, la lettera di Harry

Principe Harry Meghan Markle Regina Elisabetta

Nel comunicato di Harry ci sono tante parole per la compianta nonna e sovrana. Dall’importanza del ruolo rivestito come regnante a quella avuta come figura in famiglia.

“Nel celebrare la vita di mia nonna Sua Maestà la Regina – e nel piangere la sua scomparsa – ricordiamo tutti la figura di riferimento che è stata nel profondere il suo impegno e dedizione al dovere e per il servizio di tutti. È stata ammirata e rispettata in tutto il mondo. La sua incrollabile grazia e dignità saranno il vero ricordo della sua vita e la sua eredità eterna. Facciamo eco alle parole che ha pronunciato dopo la scomparsa del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: ‘La vita, naturalmente, è fatta di ultimi addii e di primi incontri'”, ha scritto Harry.

Ma nella nota, anche l’Harry nipote e l'”Elisabetta” nonna: “Nonna, sebbene questa separazione finale ci porti grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento che hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti. Ho molto a cuore questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali. Ci manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero. Ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo come re Carlo III”.

E infine: “Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi siete insieme in pace”.

Di seguito la lettera di Harry per la Regina:

NEW: Statement from Prince Harry on his grandmother the Queen. “She was a “guiding compass”, and “globally admired and respected”. pic.twitter.com/Qu7isqblgU — Chris Ship (@chrisshipitv) September 12, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG