Nuove – scottanti – rivelazioni di Alex Nuccetelli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’amico dell’ex calciatore torna a parlare.

All’indomani dell’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, si parla ancora della fine del matrimonio tra l’ex numero 10 della Roma e Ilary Blasi. Se i due avevano optato per il no-comment dopo il doppio comunicato stampa che ufficializzava la fine del matrimonio, ora la “strategia” di Totti sembra essere radicalmente cambiata (complice – forse – anche l’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace che lo assiste). Ecco, quindi, che nel salotto de I Fatti Vostri, Alex Nuccetelli interviene per ulteriori verità sul gossip del momento.

Alex Nuccetelli sull’affair Totti-Ilary

Ospite della puntata di oggi, 12 settembre, de I Fatti Vostri, l’amico dell’ex sportivo ha voluto esprimersi ancora una volta sulla fine dell’amore tra Totti e Ilary.

“Non sono a conoscenza di cosa ha fatto Ilary, ma noi amici sappiamo che Francesco, un anno e mezzo fa, ha vissuto un periodo difficile”: ha esordito così Nuccetelli, cercando di glissare sui possibili tradimenti della Blasi.

Il pr, come prevedibile, ha preso le difese di Totti definendolo come un uomo devoto alla famiglia e alla moglie: “L’ha rispettata come pochi uomini al mondo, è stato un marito devoto e attaccato alla famiglia”.

Ricordando come sia stato l’artefice del primo incontro tra Totti e Ilary, Nuccetelli ha ripercorso le tappe fondamentali dell’amore tra i due fino all’epilogo dell’amore più chiacchierato degli ultimi tempi.

“Un anno e mezzo fa ero in trattative per l’Isola dei Famosi e mi sentivo spesso con Totti. In quel periodo lui scoprì i messaggi – ha rivelato Alex – . La storia con Noemi è iniziata in quest’ultimo anno, lei è una brava ragazza e con lei, Totti, ha trovato una rinascita”.

Infine, la domanda sull’avvertimento sibillino di Ilary: “A cosa si riferisce? Beh, se se parli per il bene dei figli devi andare piano e avere coscienza”.

