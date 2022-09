Anniversario per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la sorella minore di Belen ribadisce il suo amore per il compagno a distanza di cinque anni dal primo incontro.

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è uno dei tanti che, negli ultimi anni, sono nati sotto l’occhio delle telecamere del Grande Fratello Vip. Il loro, però, verrà particolarmente ricordato dagli appassionati di gossip per le dinamiche create fuori e dentro la casa di Cinecittà. Ai tempi, infatti, lei era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte, lo lasciò in diretta tv e in prima serata e, sempre davanti all’obiettivo, raccontò la nascita del sentimento per Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati

Era l’11 settembre del 2017 quando Cecilia, varcando la soglia della porta rossa del Gf Vip, incrociò per la prima volta lo sguardo di Ignazio. Lei, fidanzatissima, mai avrebbe pensato di poter rivolgere le sue attenzioni verso un ragazzo diverso da Monte.

Invece, la convivenza e la complicità trovata con Ignazio, fecero vacillare talmente tanto la Rodriguez da portarla a prendere una decisione drastica: quella di mettere fine alla storia con l’ex di Uomini e Donne.

Il resto, poi, è storia nota. Cecilia e Moser formano una delle coppie più belle dei social, amatissimi da molti fan, non hanno nascosto di voler costruire in futuro una famiglia nonostante abbiano vissuto momenti di grande crisi.

Il peggio, però, sembra essere passato e con un romantico post Instgaram la Rodriguez ha urlato a tutti il suo amore per il compagno. “Ringrazio la vita per avermi fatto incontrare te quel bellissimo giorno”, ha scritto lei a corredo di una serie di scatti che raccontano la storia con Moser negli anni.

