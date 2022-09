Il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti impazza, soprattutto dopo l’intervista fiume dell’ex capitano della Roma. Ora la conduttrice replica tramite il suo avvocato.

“Non sono stato io a tradire per primo”: così Totti ha tentato di motivare nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera la fine del matrimonio con Ilary Blasi e l’inizio della relazione con Noemi Bocchi. Le parole dell’ex capitano della Roma sono state tutt’altro che benevole nei confronti della madre dei suoi figli e tante sono state le accuse lanciate nei suoi confronti: dal furto dei Rolex ai molteplici atteggiamenti fedifraghi consumati da Ilary. All’intervista che ha tenuto banco sui social per un’intera giornata, la Blasi ha replicato tramite il suo avvocato.

Ilary Blasi, sarà guerra contro Totti?

Tramite l’avvocato, Alessandro Simeone, la conduttrice Mediaset ha scelto di proseguire con la linea del silenzio per proteggere, in primis, i figli.

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli – ha fatto sapere Ilary Blasi – . La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”.

Poi, però, non è mancato l’avvertimento che sottintende una serie di segreti che la Blasi custodisce gelosamente e che potrebbero fare esplodere non una, ma troppe, bombe mediatiche: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.

