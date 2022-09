Ancora una volta i Ferragnez finiscono nel mirino degli hater e, questa volta, quella presa maggiormente di mira è Chiara dopo una selfie insieme al Presidente Mattarella.

Per il Gran Premio di Formula 1 alla pista di Monza in occasione del 100esimo anniversario dell’autodromo, erano presenti tantissimi vip. Gli scatti realizzati da personaggi – più o meno noti – dei social dalle zone riservate sono stati tantissimi e, tra questi, non potevano mancare quelli fatti da Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social di sempre, infatti, non è mancata all’evento e i due, in total look nero, hanno condiviso con i follower una serie di immagini direttamente dai backstage della pista di Monza. Uno di questi, però, ha scatenato la reazione degli hater.

Chiara Ferragni e Fedez con Mattarella: le critiche

“Un vero onore”, hanno scritto i Ferragnez a corredo del selfie che li ritrae insieme al Presidente Giorgio Mattarella.

Chiara, con leggings neri, top super sexy dello stesso colore e occhiali scuri, ha posato insieme al marito accanto al Presidente della Repubblica facendo diventare la foto virale.

Non tutti, però, hanno apprezzato l’atteggiamento della Ferragni che, nonostante la carica rivestita da Mattarella, ha deciso di non togliere gli occhiali da sole.

Gli hater si sono scatenati contro la moglie di Fedez e le critiche nei suoi confronti sono state infinite. “Non benissimo gli occhiali da sole facendo la foto con Mattarella”, “Gli occhiali da sole per fare la foto con il Presidente della Repubblica si potevano anche togliere”, si legge tra i commenti al post, “Lei con gli occhiali da sole vicino al Presidente della Repubblica. Che finezza”, “Neanche per la foto di toglie gli occhiali. Adv sempre”, ha ironizzato qualcun altro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG