Il weekend è stato ricco di gossip per gli appassionati di cronaca rosa: una carrellata sulle notizie più succulenti del fine settimana appena trascorso!

Cosa è accaduto negli ultimi giorni? La cronaca rosa ha continuato ad interessarsi alla diatriba tra Francesco Totti e Ilary Blasi: lui è stato grande protagonista del gossip nostrano dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha dipinto la ex come moglie fedifraga e “ladra” di Rolex. L’attenzione dei media, però, è andata anche oltre i confini nazionali per la reunion di William e Harry con le rispettive mogli.

Le news di gossip del weekend

La morte della Regina Elisabetta ha riportato la pace – forse momentanea – tra William e Harry, che hanno sfilato insieme alle rispettive mogli, Kate e Meghan, sulla celebre Long Walk. I media hanno urlato felici al ritorno dei “Fab Four”, così come li avevano soprannominati prima del Megxit.

Il gossip nostrano, oltre a guardare al di là dei confini nazionali, non ha potuto fare a meno di concentrarsi sui personaggi “caldi” delle ultime settimane.

Totti e Ilary, ormai, sembrano essersi giurati guerra – soprattutto dopo l’intervista che ha destato scandalo per il Corriere della Sera – ,ma anche Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro, ha avuto da ridire nei confronti della nuova eletta, Sophie Codegoni.

Attraverso le pagine del settimanale DiPiù, la showgirl ha indirizzato dure parole contro la ex tronista di Uomini e Donne, invitandola a considerare in maniera appropriata e meno denigratoria il ruolo che le è stato assegnato. Puntualizzando che, “Bonas” come lei, non ce ne saranno mai più!

Occhi puntati anche sulla nuova fiamma di Manuel Bortuzzo, Angelica Benevieri. Un vecchio video in cui ironizzava sulla disabilità è stato ripescato dagli utenti della rete e lei è finita al centro di una bufera mediatica.

La toppa, però, è stata peggio della pezza: “Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei – ha scritto lei su Instagram – . Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video”.

