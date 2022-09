La Regina Elisabetta è morta lo scorso 8 settembre, ma quali sono le cause che hanno portato alla sua scomparsa? Le indiscrezioni.

L’Inghilterra sta osservando il periodo di lutto reale, così come deciso da Re Carlo III, e in attesa dei funerali della Regina Elisabetta si rincorrono le voci riguardanti le cause che avrebbero portato alla sua morte. Nelle ore che hanno preceduto la notizia che ha gettato nello sconforto tutta la Gran Bretagna, i medici si erano limitati a dire di essere preoccupati per le sue condizioni di salute, senza fare alcun riferimento alle cause di tanto allarmismo. Le indiscrezioni delle ultime ore, però, raccontato di due ipotesi sulle cause della morte della Sovrana.

La Regina Elisabetta è morta per una caduta?

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una caduta avrebbe causato la scomparsa della Regina. “La regina Elisabetta II è morta per i traumi riportati in una caduta accidentale – si legge sul quotidiano – . Le voci che già giovedì circolavano a Londra hanno trovato conferma ieri tra fonti attendibili vicine alla Royal Family”.

Pare che l’incidente sia avvenuto per le evidenti difficoltà motorie della Regina e, immediatamente, i medici avrebbero compreso la gravità della situazione sconsigliando il trasferimento in un ospedale.

Il Daily Mail, tuttavia, riporta anche una seconda ipotesi come causa della morte della Sovrana: il peggioramento di una malattia vascolare.

“La dott.ssa Deb Cohen-Jones, che vive a Perth, nell’Australia occidentale, ha affermato che le foto delle mani della regina Elisabetta II mentre posava accanto al nuovo primo ministro britannico Liz Truss al castello di Balmoral in Scozia martedì erano probabilmente un segno di peggioramento della salute – si legge – . L’aspetto fragile di Elisabetta nella sua ultima apparizione faceva capire molte cose. Sembra che ci siano prove di malattie vascolari periferiche. È un disturbo della circolazione sanguigna che causa il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni. A volte può provocare insufficienza cardiaca. Se la circolazione periferica è così scarsa, gli organi non ricevono un buon apporto di sangue”.

