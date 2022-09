La morte della Regina Elisabetta ha scosso tutto il mondo e Kate Middleton ha raccontato come avrebbe reagito il piccolo Louis alla notizia.

La notizia della morte della Regina Elisabetta continua ad occupare le pagine dei giornali internazionali. Con lei è finita un’era e gli occhi sono tutti puntati su Re Carlo III e sui suoi figli, William – suo erede – ed Harry. I due, che pare siano riusciti a ricongiungersi proprio in occasione del triste evento che ha coinvolto la famiglia reale, si sono fatti vedere insieme per ammirare i mazzi di fiori lasciati dinanzi all’ingresso del castello di Windsor in memoria dell’amata nonna. Proprio in questa occasione, si dice che Kate Middleton abbia fatto una rivelazione molto particolare.

Il racconto di Kate Middleton dopo la morte della Regina Elisabetta

Il giorno della morte della Regina Elisabetta, Kate è rimasta a Londra insieme ai tre figli per l’inizio del nuovo anno scolastico.

È stata lei, dunque, a raccontare a George, Charlotte e Louis che la bisnonna era morta. La reazione del figlio più piccolo della Middleton e di Harry pare sia stata davvero commovente.

Secondo indiscrezioni, infatti, pare che la moglie del primogenito di Re Carlo III abbia raccontato che, alla notizia della morte della bisnonna, il principino Louis avrebbe detto: “Almeno la nonna è con il bisnonno ora”.

Anche l’erede al trono William ha commentato la morte della Regina Elisabetta sottolineando quanto la nonna sia stata per lui un punto di riferimento.

“Giovedì, il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto si dirà nei giorni a venire sul significato del suo regno storico. Tuttavia, ho perso una nonna – ha detto – . E mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche molto grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione della Regina durante la mia quinta decade. Era al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco durante i giorni più tristi mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà tempo prima che la realtà della vita senza la nonna sembri davvero reale”.

