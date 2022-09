50 anni e non sentirli per la bella Benedetta Parodi che ha festeggiato un traguardo importante con una festa ricca di sorrisi e di amore.

Benedetta Parodi ha festeggiato 50 anni. Sebbene la donna li abbia compiuto lo scorso 6 agosto ha scelto di aspettare che amici e parenti tornassero dalle rispettive vacanze per organizzare un party con tutti loro. Una scelta che, vista come è andata la serata, è stata azzeccata.

Benedetta Parodi: il compleanno e gli invitati

Benedetta Parodi

Benedetta Parodi non poteva festeggiare i suoi 50 anni se non circondata dagli affetti più cari di famiglia e amici. Per spegnere le candeline, la donna della tv ha voluto con lei le persone che rendono la sua vita più bella e felice. Presenti, ovviamente, suo marito Fabio Caressa e le figlie Eleonora e Matilde, sua sorella Cristina e suo fratello Roberto. Tra gli invitati, anche gli amici Damiano Carrara e Ernst Knam.

Per un’occasione così importante la festa è stata davvero in grande stile e la stessa Parodi ha voluto essere ancora più bella del solito con un abito fucsia indossato alla perfezione. Basic ma piena di luce, la donna ha festeggiato tra baci romantici con suo marito, con cui è sposata da 23 anni, e tanti abbracci con le figlie.

Impeccabili anche loro, così come suo fratello Roberto e sua sorella Cristina Parodi, che per l’occasione ha indossato un vestito verde.

Qui sotto le immagini della festa:

Di seguito anche un post Instagram della donna con un video della serata:

