La vedremo presto in tv, lei intanto combatte il nervosismo a modo suo: Alessia Marcuzzi svela alcuni segreti del mestiere…

Alessia Marcuzzi tornerà presto in televisione con un suo programma. Nell’attesa, la donna sa bene come combattere “l’ansia” e il nervosismo. Non ci credete? Guardate cosa fa la conduttrice per affrontare al meglio questi momenti…

Alessia Marcuzzi svela cosa fa quando è nervosa

Alessia Marcuzzi

Come detto, Alessia Marcuzzi tornerà molto presto in televisione con un programma tutto suo dal nome ‘Boomerissima’. Sebbene l’esordio dello show doveva avvenire inizialmente intorno a novembre, pare proprio che il tutto sia stato spostato agli inizi del prossimo anno. Dal 2023, ad ogni modo, la presentatrice tornerà protagonista e per farlo si sta caricando giorno dopo giorno.

In che modo? Prima di tutto scaricando il “nervosismo” dell’attesa. E’ stata lei stessa a scherzarci su e a condividere sui social un breve filmato divertente.

I suoi fan l’hanno vista, sempre al naturale, con un top, pantaloni e piedi scalzi mentre scaricava la tensione appunto. La Marcuzzi si è ripresa, probabilmente nel suo appartamento a Roma, mentre provava a seguire un ballo di TikTok in compagnia della cagnolina che gira per casa.

Sguardo serio e passi decisi ma grande ilarità, specie nei commenti ricevuti dove in tanti le hanno fatto i complimenti per lo stile. Altri, invece, hanno un po’ criticato il pantalone della donna.

Lei, ad ogni modo, si è limitata a scrivere: “Quando sono nervosa…”.

Di seguito il post Instagram della presentatrice con la “rivelazione”:

