L’intervista rilasciata da Totti al Corriere della sera è ricca di pesanti insinuazioni sui tradimenti di Ilary Blasi. Secondo quanto riportato dall’ex calciatore, la moglie lo avrebbe tradito in tempi non sospetti con un personal trainer di Milano. L’ex giallorosso ha scelto di non fare nomi, ma l’attenzione del gossip si è concentrata su Cristiano Iovino.

Ilary Blasi ha avuto un flirt con Iovino?

Raggiunto dall’agenzia di stampa Adnkronos, il personal trainer si è limitato a commentare: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”.

Iovino, dunque, ha scelto la strada del silenzio adottando, così, anche la stessa linea di Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, tramite l’avvocato Simeone ha fatto sapere che continuerà a mantenere il silenzio per la tutela e il bene dei tre figli.

Se sia realmente Iovino l’uomo con cui Totti è stato tradito, tuttavia, non è certo. L’ex numero 10 della Roma ha parlato del suo “antagonista” come di un uomo appartenente ad un mondo opposto al suo e completamente diverso da lui.

“È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna – aveva detto Totti – . È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

