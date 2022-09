A piangere la morte della Regina Elisabetta c’è anche colui che si definisce il figlio segreto di Re Carlo III e Camilla.

Torna ad essere protagonista del gossip internazionale Simon Charles Dorante-Day, colui che si dichiara figlio illegittimo di Re Carlo III e della regina consorte Camilla. La storia del figlio segreto nato dall’amore – un tempo obbligato a rimanere nascosto – tra il primogenito della Regina Elisabetta e la Parker Bowles è cosa nota a tutti, ma la dipartita dell’amata Sovrana del Regno Unito è tornata a puntare i riflettori sull’uomo. Attraverso la sua pagina Facebook, infatti, Simon Charles ha rivelato di essere stato sommerso di messaggi di cordoglio per la morte della nonna.

Il figlio illegittimo di Carlo e Camilla in lutto

“Da quando ho saputo della morte di mia nonna Lilibet sono stato sommerso di messaggi di cordoglio – ha scritto lui sui social – . Sono in lutto. Ma anche dispiaciuto perché è andata perduta un’altra opportunità di risolvere la questione pacificamente, nel modo giusto”.

La battaglia per il riconoscimento di Simon Charles Dorante-Day va avanti da ben tre anni. L’uomo, nato nel 1966 nel Regno Unito, sostiene di essere stato il frutto dell’amore segreto tra Carlo e Camilla e di essere stato adottato, proprio per volontà della Regina Elisabetta, da una famiglia inglese poi trasferitasi in Australia.

Secondo le ricostruzioni fatte dal presunto figlio illegittimo di Re Carlo III, la sua nascita risalirebbe a quando il nuovo regnante aveva solo 18 anni e Camilla 17. Lo scandalo dell’arrivo di un bebè al di fuori del matrimonio e in età così giovane, avrebbe quindi costretto la Regina Elisabetta a prendere duri provvedimenti e ad allontanare il bambino dalla famiglia reale.

Il piccolo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato affidato al figlio di una cuoca e di un giardiniere che lavoravano a Buckingham Palace e pare sia stata proprio la nonna di Simon Charles Dorante-Day a raccontargli di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla.

