Preoccupazione per i fan di Nina Moric: la ex modella ha raccontato sui social di stare molto male a causa di un problema di salute.

Ex modella ed ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric è spesso stata protagonista del gossip in seguito all’allontanamento del figlio Carlos Maria. Il giovane, diventato da poco maggiorenne, ha scelto di vivere insieme al padre scatenando una vera e propria guerra social tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi. Da tempo, tuttavia, la Moric ha scelto di tenersi lontana da qualunque tipo di pettegolezzo condividendo su Instagram solo aspetti che riguardano la sua vita e non quella del figlio. E, proprio in una delle ultime storie, ha lanciato un grido di allarme che ha preoccupato i fan.

Nina Moric ha un problema di salute

Da tempo, com’è noto, Nina raccontava di una serie di malesseri che la costringevano a trascorrere gran parte del tempo a casa.

Distrutta dal dolore, la modella ha scelto di sottoporsi ad un esame istologico per comprendere la natura del problema intestinale che la sta paralizzando.

Raccontando ai propri fan di essere in attesa del risultato, la Moric ha ammesso di essere in gravi difficoltà per i dolori lancinanti.

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce – ha scritto lei a corredo del documento che attesta l’esame istologico cui si è sottoposta – . Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”.

I fan si sono stretti attorno a lei dopo la notizia infondendole coraggio e forza per affrontare questa nuova battaglia.

