L’affair Totti-Ilary continua a coinvolgere personaggi dello spettacolo. Tra questi, anche Rocco Siffredi ha voluto dire la sua sulla separazione del momento.

Rocco Siffredi difende il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, certo che un amore non possa finire per un tradimento. Intervistato da Mow, il re dei film a luci rosse si esprime senza mezzi termini sulla separazione che sta interessando la cronaca rosa nazionale. “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo – ha commentato l’attore – . Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”.

Rocco Siffredi duro contro Ilary Blasi

L’intervento di Rocco Siffredi, apparentemente lontano da Totti e ilary, nasce da una conoscenza, seppur non approfondita, tra l’attore ed ex naufrago e i due ex coniugi.

Come riportato, infatti, il re del cinema a luci rosse avrebbe conosciuto entrambi in vacanza e, dopo aver avuto modo di testare da vicino il loro amore, si è sentito in dovere di esprimere la sua opinione sul gossip del momento.

“Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità – ha commentato, aggiungendo poi – . Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”.

Parole dure, dunque, quelle di Siffredi contro la Blasi che, tuttavia, ritiene sia la donna giusta per l’ex capitano giallorosso.

“Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa – ha aggiunto -. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”.

