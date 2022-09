Protagonista di Nudi per la vita, Francesco Paolantoni ha raccontato una parentesi drammatica della sua vita: quella in cui non aveva soldi per pagare le bollette.

Attore comico tra i più apprezzati del panorama nostrano, Francesco Paolantoni è tra i protagonisti dello show di Rai 2 Nudi per la vita. Tra risate e momenti più seri, i componenti del cast guidato da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, si devono impegnare per realizzare una coreografia in stile Full Monty. Non mancano, però, i confessionali dei personaggi scelti per uno show volto alla sensibilizzazione sulla prevenzione. E, proprio in uno di questi momenti più intimi, Paolantoni ha parlato di una parentesi assai drammatica della sua giovinezza.

Francesco Paolantoni, orfano di genitori

Nato quando il padre aveva già 62 anni, l’attore partenopeo ha sempre convissuto con la paura di perdere precocemente i genitori. Paura che, a vent’anni, è diventata realtà: Paolantoni ha perso il padre e, due anni più tardi, anche la mamma.

Il periodo tra i venti e i ventidue anni dell’attore, ai tempi ancora sconosciuto, è stato davvero difficile perché anche la sorella decise di lasciare casa per andare a vivere con la sua famiglia.

Solo, senza lavoro e senza soldi, Francesco Paolantoni si è confrontato duramente con la vita, vivendo ai limiti della disperazione.

“Tra i 20 e i 22 anni la mia vita è stata stravolta, ha avuto uno scossone non indifferente – ha ricordato – All’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas, acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Non mi vergogno di dirlo”.

“Mi ha salvato l’ironia, che ho sempre avuto”, ha aggiunto l’attore comico che, ad oggi, è uno dei personaggi più popolari e amati di sempre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG