La morte della Regina Elisabetta ha gettato la famiglia reale britannica in un profondo sconforto. La Sovrana, che per ben settanta anni ha diretto le sorti di tutti i membri della Royal Family, è scomparsa e ha lasciato le redini nelle mani di Carlo, oggi Re Carlo III. Al momento della sua morte, la Regina non ha avuto il piacere di avere accanto i due nipoti, William e Harry, da tempo divisi dopo l’uscita del duca di Sussex e della moglie Meghan dalla famiglia reale. Tra i due, però, iniziano ad esserci segni di distensione.

La pace tra William e Harry è vicina?

Pochi giorni dopo la morte della Regina Elisabetta, William e Harry hanno sfilato insieme alle rispettive mogli, Kate e Meghan, sulla Long Walk per ammirare gli omaggi floreali lasciati dal popolo alla Sovrana.

I quattro sono apparsi per la prima volta insieme dopo il Megxit, che ha segnato la rottura definitiva tra il secondogenito di Re Carlo III e suo fratello.

Secondo il Daily Mail sarebbe stato William a tendere la mano verso il fratello qualche ora prima della passeggiata davanti a Buckingham Palace.

Pare che il principe William volesse assolutamente uscire insieme al fratello Harry dal castello di Windsor e, approfittando della permanenza di quest’ultimo al Frogmore Cottage, avrebbe deciso di inviargli un messaggio senza chiedere il parere del padre Carlo.

A dispetto di quanto accaduto in occasione dei funerali del nonno Filippo, William e Harry hanno deciso di rendere in qualche modo felice la nonna con una reunion che segna il primo passo verso la riappacificazione.

“Siamo in una fase diversa rispetto al funerale di Filippo – ha spiegato una fonte al Sun – . William e Harry hanno messo da parte le loro differenze per sostenere la famiglia. Ma le tensioni tra i due rimangono”.

