La guerra tra il Principe William e suo fratello Harry continua: tra i due sarebbero volati stracci dopo l’inaugurazione della statua dedicata a Lady D.

Vederli insieme all’inaugurazione della statua della compianta Lady Diana aveva fatto ben sperare in una loro possibile rappacificazione, ma secondo il quotidiano Express le cose non starebbero affatto così: Harry e il Principe William se ne sarebbero dette di tutti i colori dopo la cerimonia dedicata alla madre e la tensione tra i due sarebbe ormai alle stelle. Da mesi circolano voci riguardanti dei presunti dissapori tra i due, aumentati a dismisura dopo l’intervista del Principe Harry e sua moglie Meghan da Oprah Winfrey.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Principe William Principe Harry

Harry e il Principe William: la lite

Urla e insulti sarebbero volati al Castello di Windsor in seguito alla cerimonia d’inaugurazione della statua di Lady D e, secondo il quotidiano Express, la pace dimostrata da il Principe William e da suo fratello Harry durante la cerimonia d’inaugurazione della statua di Lady D sarebbe stata solo una finzione.

I due si erano mostrati sereni anche durante le esequie del loro nonno, il Principe Filippo, ma anche in quel caso appena finita la cerimonia Harry non si era trattenuto a Londra, e anzi era rapidamente ripartito per la California (dove ad attenderlo, in entrambi i casi, era rimasta sua moglie Meghan).

L’intervista di Harry da Oprah

Alla base dei dissapori tra i due – oltre alla discussa Megxit – vi sarebbe anche l’intervista rilasciata dal principe Harry a Oprah Winfrey e dove lui e Meghan avevano finito per accusare alcuni membri della famiglia Reale di razzismo. I due figli di Diana e Carlo riusciranno a trovare in futuro il modo di chiarirsi? Al momento la tensione tra i due sarebbe alle stelle e persino la Regina Elisabetta avrebbe perso le speranze in un chiarimento tra i due nipoti.