Attore di cinema e teatro, la vena comica di Francesco Paolantoni è ogni volta garanzia di risate e divertimento. Il bravissimo artista napoletano ha avuto una carriera di assoluto prestigio, degna del suo talento, coltivato senza mai chiedere aiuto a nessuno. Nonostante le varie difficoltà incontrate lungo il cammino verso la realizzazione artistica, lui non si è mai tirato indietro e oggi si gode i frutti del duro lavoro. Eppure, due persone hanno avuto un ruolo fondamentale. Stiamo parlando della madre e del padre, che gli ha sanno saputo trasmettere la fiducia nei propri mezzi. Andiamo a vedere chi sono i genitori di Francesco Paolantoni.

Il padre era originario di Falerone, un piccolo paesino nelle Marche, la madre di Napoli ed era molto più giovane del marito. Proprio nel capoluogo campano Francesco è nato e cresciuto, insieme alla sorella maggiore. Il papà aveva inizialmente aperto un locale a Napoli. Per la precisione un ristorante, frequentato e apprezzato. Purtroppo, col passare del tempo i conti faticavano a quadrare, finché non fu costretto a chiudere i battenti

Tra il serio e il faceto, Francesco ha raccontato davanti alle telecamere che il padre dovette chiudere baracca e burattini, in quanto non faceva pagare il conto ai clienti. Secondo, dunque, le parole del noto volto di spettacolo l’eccessiva generosità del genitore si sarebbe ritorta contro, impedendo all’attività di sopravvivere.

Successivamente, si reinventò nel suo lavoro di rappresentante di scarpe e Francesco lo seguiva. I due avevano un rapporto stupendo e il dispiacere di perderlo a 19 anni fu tanta. A 22 si spense pure la madre, il che rese ulteriormente complicato andare avanti. Ma grazie una forza d’animo non indifferente con il tempo è riuscito a tirarsi su e a tramutare i sogni professionali in realtà.

– Ogni tanto il padre lo trascinava dai suoi parenti nelle Marche e Francesco si divertiva parecchio.

– Morti entrambi la sorella maggiore si trasferì in un’altra casa con le figlie. Un momento davvero difficile per Francesco, utile però a temperarne il carattere.

