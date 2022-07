Anche a distanza, Carmen Di Pietro si è rivelata essere super attenta a suo figlio Alessandro che ha raggiunto a Londra Nicolas Vaporidis.

Sono stati protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e continuano ad esserlo anche dopo la fine del reality. Parliamo di Carmen Di Pietro e di suo figlio Alessandro che, in queste ore, ha fatto visita a Londra ad un altro ex naufrago, Nicolas Vaporidis, il vincitore. Mamma Carmen non ha fatto mancare, come sempre, delle indicazioni al suo giovane ragazzo e ha mandato delle “regole” bene da fargli seguire all’attore romano.

Carmen Di Pietro: le regole per il figlio a cena da Vaporidis

Carmen Di Pietro

Sulle stories Instagram di Carmen Di Pietro, ecco apparire una gag pazzesca che vede coinvolto suo figlio Alessandro e Nicolas Vaporidis. “Amico mio bello, 3 cose per stasera”, si legge nel messaggio che la donna ha mandato per cellulare all’attore. “1. Il conto si paga 2. A tavola solo acqua, è consentita quella frizzante, naturale eccetera 3. Niente confidenze con le femmine”.

Poi, un chiaro riferimento all’Isola dei Famosi: “Per ultimo, niente cocchi a cena naturalmente, questa è la situazione attuale. Ti avverto se la situazione dovesse avere degli sviluppi eccetera”.

Questo il contenuto del messaggio che ha scritto la Di Pietro a Vaporidis che, a sua volta, l’ha mostrato tra le risate ad Alessandro. A quanto sembra, giudicando le stories successive e l’assenza di altri post particolari, evidentemente la cena, avvenuta nel locale dell’attore, la ‘Taverna Trastevere London’, è andata secondo le regole della mamma di Iannoni. Ancora una volta, quindi, Carmen ha avuto la meglio riuscendo ad interferire, si fa per dire, anche nella vacanza londinese di suo figlio. Vedremo se ci saranno nuove indicazioni future…

IN_Carmen_Di_Pietro

Di seguito un post su Instagram dello scorso anno con mamma Carmen e il giovane Alessandro:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG