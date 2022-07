Scintille social tra la sorella di Ilary Blasi, Melory, e un utente che stava offendendo la presentatrice sotto i post della donna.

Sono passati ormai diversi giorni dall’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, eppure i rumors e le polemiche non tendono a placarsi. In queste ore, in mezzo al polverone generato dall’addio tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma ci è finita pure la sorella della donna, Melory, che ha risposto duramente ad alcune critiche arrivate via social nei confronti dell’ex Letterina.

Ilary Blasi attaccata sui social: la sorella la difende

Ilary Blasi

Alcuni post di Melory Blasi sono stati invasi da commenti contro Ilary. La donna non è riuscita a trattenersi e ha risposto ad alcune delle accuse generando ulteriori insulti e attacchi: “A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, è stato il commento scritto da un uomo che faceva riferimento alle parole della sorella di Ilary sul cognato. Lo conosco da 20 anni, vergognati tu”.

Da qua, ancora parole pesanti contro Ilary: “Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”. A questo commento Melory ha risposto: “Ma la smetti di dire stronz***? Qual è il tuo problema?”.

Per fortuna pare che la questione non sia andata oltre anche se molti altri utenti si sono inseriti nella conversazione tra i due chiedendo da una parte di smetterla e dall’altra di evitare di rispondere per non dare visibilità all’uomo che stava creando problemi.

Vedremo se effettivamente le “ire” dell’utente si saranno placate. Senza dubbio la separazione Blasi-Totti non smetterà di far discutere e ne sentiremo parlare ancora a lungo…

Di seguito il post di Melory su Instagram:

