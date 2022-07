La bomba nel pomeriggio con l’indiscrezione di Dagospia poi confermata dai diretti interessati nella tarda serata dell’ 11 luglio 2022: Ilary Blasi e Francesco Totti si separano ufficialmente!!!! Con due brevi note separate, la coppia formata dalla nota presentatrice televisiva e dall’ex calciatore, storico capitano della Roma, ha deciso di porre fine al proprio matrimonio e di rendere pubblica la propria decisione di salutarsi definitivamente.

Nella calda serata dell’ 11 luglio 2022, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno posto fine, anche pubblicamente, alla loro relazione. I due si erano sposati nel 2005 e l’evento era stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza.

I due erano presto diventati genitori. Prima di Cristian, nato nel 2005, poi di Chanel, nata nel 2007, ed infine di Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni, però, il rapporto era stato soggetto a tanti rumors di crisi, sempre in realtà smentiti dai diretti interessati.

Oggi, però, la conferma ufficiale che, con le seguenti note, mettono fine ad ogni dubbio:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato.

Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia.

Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Così Ilary Blasi annuncia all’ANSA la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente. (ANSA).

Anche Francesco Totti dichiara pubblicamente quanto segue:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”: le fa eco l’ex capitano della Roma.

“Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – conclude Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Solo due brevi comunicati mettono fine ad una bella storia d’amore ! Anche le favole a volte hanno finali tristi!!!

Di seguito un post Instagram della Blasi che risale a circa un anno fa:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram