Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione ieri, dopo 17 anni di matrimonio, ma quali sono le motivazioni che hanno portato alla crisi e poi la rottura?

Gli organi di stampa hanno ricostruito le possibili motivazioni della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mesi fa è circolato il gossip secondo cui la coppia fosse in crisi e ci fossero già nuovi flirt per la conduttrice e il calciatore. La presunta relazione di Totti con Noemi Bocchi e un tradimento da parte della conduttrice.

Tradimenti e flirt, sono questi i motivi della separazione?

Ilary Blasi

A ricostruire in parte ciò che può essere accaduto tra la coppia è Chi. I paparazzi del settimanale hanno immortalato spesso Francesco Totti con Noemi Bocchi, spiegando le motivazioni della rottura:

“Le immagini che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20,30 alle 2,30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Le voci sulla crisi della coppia Totti Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia.

Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG