Prima delle nozze con Ilary a Francesco Totti sono state attribuite numerose liaison con volti più o meno noti del mondo dello spettacolo: scopriamo di chi si tratta.

L’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto sognare i fan di tutta Italia, ma sembra che prima d’incontrare la famosa showgirl, l’ex Capitano della Roma abbia avuto diverse liaison con donne famose del mondo dello spettacolo: da Maria Mazza a Samantha De Grenet, scopriamo di chi si tratta.

Francesco Totti: le ex fidanzate

Ilary Blasi e Francesco Totti sono convolati a nozze nel 2005 e dal loro amore sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Precedentemente sembra che il campione sia stato legato alla showgirl napoletana Maria Mazza e, ancora, alla showgirl Flavia Vento. Totti e Maria Mazza sono stati insieme per due anni ma la loro liaison non è naufragata nel migliore dei modi: “Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora“, ha confessato lei al settimanale Vero.

La presunta liaison con Flavia Vento generò scalpore perché la notizia emerse proprio mentre l’ex Capitano stava per sposare Ilary Blasi (che, successivamente, ha avuto un’accesa lite con Fabrizio Corona per aver dato adito allo scandalo nei giorni in cui stava per sposarsi). Mentre Francesco Totti ha sempre smentito il gossip su Flavia Vento, la showgirl avrebbe confessato a DiPiù: “Accetto quello che dice: non voglio replicare. Lui e io sappiamo come sono andate le cose”.

Poco tempo prima dello scandalo, a Francesco Totti è stata attribuita una liaison con la showgirl Samantha De Grenet, ma in questo caso è stata lei stessa a smentirla: “La storia con Francesco Totti? È una grande balla, mi ha solo dato un bacio sulla fronte”, ha dichiarato la showgirl a DiPiù. Nel 2022 Dagospia ha fatto sapere che l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi sarebbero in procinto di lasciarsi e ha anche rilanciato un’indiscrezione secondo cui Totti avrebbe una nuova fiamma. Sarà vero?

