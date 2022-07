Ieri, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rilasciato un comunicato in cui ufficializzano la separazione ma un dettaglio che notano i fan rende tutto ancora più amaro.

Nella giornata di ieri, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio. Questa notizia ha sconvolto i fan, sebbene fossero circolate già indiscrezioni sulla loro crisi, prontamente smentita dai diretti interessati. Ora è ufficiale, ma qualcosa nel comunicato rattrista ancora più, non lasciando speranze su un’eventuale ritorno di fiamma futuro.

Il comunicato disgiunto è un chiaro segno di rottura definitiva

Ilary Blasi Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rilasciato un comunicato disgiunto per annunciare la separazione. Il calciatore è apparso più emotivo con le sue parole, mentre la conduttrice più fredda ma dritta al punto. Il fatto che non abbiano fatto un comunicato insieme è una scelta molto discusso sul web.

Come commenta Gabriele Pariglia: “Il comunicato separato è segno di una rottura fortissima (purtroppo). Questo lascia poche speranze ai fan che ancora non riescono a credere che una delle coppie più longeve e amate possa essersi separata.

Il comunicato di Ilary Blasi ad ANSA: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Il comunicato di Francesco Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG