La separazioni tra la coppia più nota e amata è costata parecchio in termini economici, ecco i dettagli e ciò che è emerso.

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è davvero triste e comporta delusione, amarezza e dolore. Ma oltre al danno morale, la ex coppia va incontra anche a una questione economica non indifferente. Il calciatore e la conduttrice hanno fatto la separazione dei bene ma come viene gestito il tutto?

Come vengono separati i beni di Francesco Totti e Ilary Blasi

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Come riporta FanPage: “L’impero di Francesco Totti e Ilary Blasi è così diviso. Gli investimenti del Pupone sono prettamente nel ramo immobiliare mentre Ilary Blasi è nel campo della comunicazione. Sette sono le società diverse gestite da Francesco Totti, due le società a maggioranza di Ilary Blasi (parliamo del 90%). La società di Francesco Totti si chiama Vetulonia, proprio come la via dove il campione è nato. Ma la comunicazione è tutta affidata a Ilary Blasi.“

La separazione dei beni che la ex coppia ha sottoscritto per il matrimonio prevede che a Ilary Blasi rimanga la casa in cui vivrà con itre figli, Cristian, Chanel e Isabel. La sorella di Ilary Blasi che invece curava l’immagine del calciatore, non si occupa più del suo ruolo. Proprio questo cambio di rotta della sorella aveva innescato i primi gossip su una presunta crisi tra i due.

Insomma, le cose sono già state divise e stabilite nel modo giusto ma questo rimane sempre una notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire.

