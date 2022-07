Nathaly Caldonazzo ha scritto una lettera indirizzata a Mattarella, Presidente della Repubblica in carica, per chiedergli assistenza su un tema molto importante.

L’ex gieffina ha scritto a Mattarella per chiedergli aiuto. Insieme ad altri 20 firmatari, Nathaly Caldonazzo ha chiesto al Presidente della Repubblica una maggiore tutela per chi è vittima di incidenti. Nello specifico , ha chiesto che venga garantito il diritto al risarcimento da parte di alcune compagnie assicurative. L’ex gieffina rivela tutto, in occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni.

Le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo

Come riporta Gossip e Tv, l’ex gieffina parla della sua richiesta a Mattarella: “Confidiamo in lui – ha raccontato Nathaly -. Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano la casa e le macchine, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”.

Nel 2018 la showgirl è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Un auto che stava facendo un’inversione ad U ha colpito il suo motorino. Il risultato è stato 6 ore in sala operatoria per un’intervento chirurgico al ginocchio che ancora le dà problemi. Nathaly Caldonazzo racconta del GF Vip 6 proprio con quel problema: “Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo. Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità“.

L’ex gieffina si è rivolta, dunque, al Capo dello Stato per essere maggiormente tutelata visto che il suo lavoro ha una grande percentuale di mobilità che le crea molti disagi.

