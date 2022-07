Dopo la controversia interna avvenuta un mese fa, Francesco Giorgino dirà addio al Tg1 e prenderà in incarico un nuovo ruolo.

Dopo lo scontro interno al Tg1, il giornalista lascia ma resterà comunque in Rai. Cdr ha infatti comunicato che a Francesco Giorgino andrà la Direzione editoriale per l’offerta informativa. Uno dei volti più noti del Tg1 lascia dopo 30 anni di onorato servizio per assumere il nuovo ruolo sopracitato.

Il comunicato ufficiale del Cdr del Tg1

Come riporta FanPage, ecco il comunicato ufficiale della Cdr del Tg1: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Il motivo di questo è una lite interna tra il giornalista e la redazione del Tg. Come riporta FanPage: “Secondo ricostruzioni di Adnkronos, era stata comunicata la rimozione dall’edizione centrale del Tg1 delle 20 un’ora prima della messa in onda, lo scorso 15 giugno. “Grazie dell’attenzione e arrivederci a tutti”, la frase ellittica con cui il giornalista aveva chiuso quell’edizione, un saluto a molti parso insolito. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda”, aveva quindi spiegato il giornalista, raggiunto nelle ore successiva da Adnkronos, assicurando di aver già provveduto a gestire il caso tramite i suoi avvocati”.

Dunque, il giornalista avrà un nuovo ruolo dopo tutto questo ovvero quello di direttore editoriale per l’offerta informativa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG