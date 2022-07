Gloria Guida e Johnny Dorelli sono insieme da 43 anni, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ma i sospetti e le difficoltà non sono mancate.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Gloria Guida parla della sua relazione con Johnny Dorelli che perdura ancora oggi. La coppia si è conosciuta 1979 e da allora non si è più lasciata, nonostante la differenza di età. Sono insieme da 43 anni e non hanno mai mollato ma ci sono state delle difficoltà e anche dei pensieri sul tradimento.

Le dichiarazioni di Gloria Guida

Una foto di Gloria Guida e Johnny Dorelli

Come riporta Today Gloria Guida racconta la sua relazione con Johnny Dorelli: “Credo ci abbia tenuto insieme il dialogo. Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci. Mi fa rabbia vedere i giovani che si separano subito, che non hanno voglia di lottare” ha confidato Gloria Guida a proposito del segreto della loro storia d’amore che ha visto come momento più intenso la nascita della figlia Guendalina. Allora Dorelli si era separato da Catherine Spaak e aveva già avuto un figlio più piccolo e uno più grande da Lauretta Masiero. I suoi figli, tuttavia, non hanno mai fatto pesare la sua presenza in famiglia alla compagna, anzi”.

Poi parla dei sospetti di tradimento: “Naturalmente non è stato tutto semplice tra Gloria Guida e Johnny Dorelli. I sospetti di infedeltà ci sono stati, ma cacciati via dalla forza del dialogo: “L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me. Il segreto di un amore lungo è rigare diritto. Avere rispetto uno dell’altro. Evitare di tradirsi“. Sui litigi l’attrice rivela: “Litigare e fare pace tiene vivo il rapporto. Sbattersi la porta in faccia e piano piano riaprirla fa bene. Litigavamo per sciocchezze: perché anche in vacanza lui era sempre al telefono o perché io ero gelosa”.

