In questi giorni la coppia sta affrontando il Covid ma insieme come sempre si fanno forza a vicenda, l’attore racconta come stanno in un’intervista.

Dopo la lettera a Papa Francesco in cui l’attore chiedeva di morire insieme a sua moglie Lucia, la coppia sta affrontando il covid. Lino Banfi, in occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni racconta come stanno in questo momento. L’attore dichiara anche che sua moglie è felice di affrontare questo virus insieme a lui e non da sola.

Le dichiarazioni di Lino Banfi

Lino Banfi

Come riporta FanPage, Lino Banfi dichiara: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: “Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza”. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi“.

L’attore continua: “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: “Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra”. Poi parla del loro amore, che dopo 70 anni continua a durare: “Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica. E, fino a qualche giorno fa, anche anti Covid“.

