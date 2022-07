La campionessa di nuoto, in occasione di un’intervista a Vanity Fair, spiega l’importanza della salute respiratoria. Prendersi cura dei propri polmoni è essenziale, secondo Federica Pellegrini e lo spiega attraverso il racconto di una disavventura accaduta a lei, durante una gara.

Come riporta Vanity Fair, Federica Pellegrini racconta un episodio della sua carriera: “Nella parte iniziale della mia carriera ho avvertito sensazioni di soffocamento, un paio delle quali anche durante una gara. Senti proprio come una chiusura dei polmoni, qualcosa di talmente brutto che ti fa perdere il controllo. Ricordo che la notizia fece il giro dei notiziari e fu ripresa anche dal Tg1 della sera. “

La Divina parla dell’importanza della salute per gli sportivi: “Farlo è essenziale. Del resto viviamo tempi nei quali l’attacco ai polmoni ci ha lasciato con le spalle al muro. Credo nella prevenzione e nei progressi della medicina. ” Poi racconta cosa è importante nella respirazione: “Il self-control, soprattutto quando sei sotto pressione. Un tema che va ben oltre lo sport agonistico, e per il quale si possono acquisire tecniche e, attraverso esse, migliorarsi“.

Federica Pellegrini continua spiegando che c’è poca attenzione su questo tema e cosa cerca di fare con la sua campagna: “Penso di sì, e non credo sia l’unica cosa che sottovalutiamo. Prendersi cura di sé stessi, e trovare un equilibrio, migliora complessivamente tutto, a partire dalle relazioni quotidiane. L’audience è immensa: riuscire a raggiungere con questi messaggi anche solo una percentuale consistente di persone, mi fa pensare che valga la pena di impegnarsi costantemente nella sensibilizzazione“.

