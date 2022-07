Tony Binarelli è morto a Roma all’età di 81 anni, in seguito ad una lunga malattia che lo ha portato via per sempre.

Noto per essere stato la controfigura di Terence Hill nei giochi di prestigio in alcuni film, Tony Binarelli era un grande prestigiatore. La lunga malattia lo ha portato via all’età di 81 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Pertini di Roma. Il mondo dello spettacolo piange uno dei suoi più grandi magi.

Addio a Tony Binarelli: le sue parole sulla malattia

In occasione di un’intervista a FanPage, il prestigiatore aveva parlato della sua malattia: “Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura“. Poi Tony Binarelli aveva anche raccontato l’amore per sua moglie Marina Perin: “Negli anni ’60, a una festa a casa di amici, dove facevo i giochi di prestigio. Ho conquistato mia moglie indovinando il suo numero telefonico. Il giorno dopo le ho mandato tante rose quanto era la somma delle cifre che componevano il suo numero. E da lì è cominciato quello che dura ancora oggi”.

Il grande illusionista ha poi parlato del film “…continuavano a chiamarlo Trinità” in cui ha “prestato le mani” a Terence Hill come controfigura per i giochi di prestigio: “l film aveva un budget basso. Io e Terence Hill avevamo a disposizione una maglia sola. Quella maglia bucata, sudata e sporca di polvere, dovevamo scambiarcela. Lui faceva la scena, poi la maglia la mettevo io e riprendevano le mani e così, tra fisarmoniche e ventagli, sembrava che Terence Hill fosse un grandissimo giocatore. Quando fecero la prima del film al cinema, dopo la scena della partita a carte, il pubblico fece un applauso. È un momento che ho appuntato al petto, più di molte altre medaglie”.

