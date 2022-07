Voci infondate su una presunta crisi con Stanziani e Tommaso Zorzi non ci sta. Sui social arriva la replica durissima e la “minaccia”.

Non è dato sapere esattamente cosa lo abbia fatto arrabbiare così tanto, ma Tommaso Zorzi, conduttore della prima edizione italiana di ‘Tailor Made‘, ha voluto parlare pubblicamente e duramente attraverso le sue storie Instagram per mettere a tacere alcuni gossip creato ad hoc per dare fastidio che lo volevano, probabilmente, in crisi col compagno Tommaso Stanziani.

Tommaso Zorzi sbotta sui social e fa una minaccia

Tommaso Zorzi

Passeggiando col cane in queste ore, e ricordando ai suoi fan di seguire la puntata odierna di ‘Tailor Made’, Tommaso Zorzi ha detto: “Non c’è scritto da nessuna parte che se qualcuno fa un lavoro con un’esposizione pubblica, la gente possa speculare sul suo privato. Non è una legge. E la gente che ragiona così deve smetterla perché non è vero. Va benissimo i paparazzi, va benissimo il giornalismo rosa, va benissimo il gossip, per carità… “.

E ancora: “Però, inventare, fabbricare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo… a parte che è un atto di viltà e di una bassezza vergognosa. Io adesso inizio a prendervi uno a uno e ad agire legalmente. Basta”, ha concluso il ragazzo con tanto di minaccia.

A dispetto di quanto si è detto nelle ultime ore, infatti, pare proprio che la storia tra Zorzi e Stanziani, ex ballerino di Amici, stia procedendo a gonfie vele. Anzi, in altre storie social di oggi, i due si sono fatti vedere insieme molto teneramente anche se l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi è parso raffreddato e non al 100% della condizione.

Di seguito un recente post Instagram di Zorzi e Stanziani insieme che si divertono in un balletto social:

