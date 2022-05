Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno festeggiato il proprio anniversario rispolverando uno scatto importante del loro primo bacio.

Sembra andare a gonfie vele l’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani che hanno festeggiato in queste ore il loro primo anniversario di fidanzamento. La coppia si è mostrata sui social in modo molto romantico riscoprendo una foto molto importante che rappresenta uno dei momenti più belli della loro storia sentimentale.

Tommaso Zorzi e Stanziani: la foto del primo bacio

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno festeggiato, come anticipato, il loro primo anno insieme. E quale modo migliore per farlo se non quello di ricordare uno dei primi momenti vissuti come coppia? I due hanno pubblicato sui rispettivi social alcuni post con tanto di foto con quello che pare essere il primo bacio o comunque uno dei primi.

“Questa foto l’abbiamo scattata dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) – ha scritto Zorzi – e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario amore mio”. Nell’immagine pubblicata si vedono i due intenti a darsi un bacio molto dolce datato 02/06/2021 con tanto di orario 21:59.

Pronta la risposta di Stanziani che prima ha commentato con un “Amore” e un cuore e poi ha voluto fare un suo personale post su Instagram: “Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla. Ti amo”.

Insomma, sentimenti davvero importanti per i due che sperano di proseguire a gonfie vele la loro storia d’amore che nelle ultime settimani li ha visti assoluti protagonisti anche di simpatici siparietti e interviste.

Di seguito il post Instagram di Zorzi:

Questo, invece, quello di Stanziani:

