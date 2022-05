Paolo Bonolis pronto a diventare nonno per la seconda volta. Stefano, figlio del conduttore, e sua moglie Candice aspettano un bimbo.

Una bella notizia per Paolo Bonolis e la sua famiglia. Il noto conduttore televisivo sta per diventare nonno per la seconda volta. Suo figlio Stefano e la moglie Candice aspettano il loro primo bambino. Sui social, il post della donna non lascia scampo ad interpretazioni.

Paolo Bonolis nonno per la seconda volta

Nonno bis a 60 anni. Parliamo di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo, che in queste ore, esattamente come molti dei suoi fan, ha appreso la notizia dell’attesa di un bimbo, il primo, da parte di suo figlio Stefano e di sua moglie Candice. La coppia si è mostrata sui social in un post che non lascia dubbi. La ragazza ha pubblicato una foto col pancione nella quale si vede suo marito toccare la pancia. La didascalia, poi, non lascia scampo ad interpretazioni: “Ecco sta arrivando un piccolo Bonolis”.

I due ragazzi si erano sposati nel 2019 e adesso hanno deciso di mettere su famiglia.

Bonolis, come anticipato, era già diventato nonno in passato, precisamente nel 2020 quando sua figlia Martina, nata dal primo matrimonio del conduttore con Diane Zoeller, aveva dato alla luce nel mese di settembre Theodor. Sul piccolo, lo showman della televisione italiana aveva commentato: “Sono nonno di un bambino ciccionissimo. L’unica cosa che non posso andare a trovarlo. Lui vive negli Stati Uniti e non ci possiamo vedere. E’ molto bello”.

Insomma, adesso saranno due i nipotini da poter coccolare si spera anche da vicino, magari con qualche viaggio oltreoceano in più rispetto al passato. Impegni lavorativi in Italia permettendo tra ‘Avanti un altro’ e ospitate varie.

Di seguito il post Instagram di Candice con l’annuncio dell’arrivo di un piccolo bebè:

