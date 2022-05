Su Discovery Plus arriva Tailor Made. Tommaso Zorzi conduce il talent show dedicato al mondo della moda: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Uno dei format più amati in TV è quello dei talent show: negli anni ne abbiamo visto diversi, a partire da quelli artistici fino a quelli culinari, ora ne arriva però anche uno dedicato al mondo della moda. Si tratta di Tailor Made – Chi ha la stoffa?. Il programma è già stato realizzato in diverse parti del mondo: Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia, ora arriva anche in Italia ed è condotto da Tommaso Zorzi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su Tailor Made.

Tailor made: quando inizia e quando va in onda

Tailor made – Chi ha la stoffa? si può vedere su Discovery Plus a partire da martedì 28 giugno. Le puntate di questa prima stagione del talent show dedicato al mondo della moda sono in totale sei, tutte della durata di un’ora.

Tommaso Zorzi

Tailor Made: il programma di Tommaso Zorzi

I protagonisti di Tailor Made sono 10 sarti amatoriali che inseguono il sogno di trasformare quella che per loro è una grande passione in un vero proprio lavoro. I concorrenti di Tailor made dovranno sfidarsi in una serie di prove e verranno giudicati da una giuria.

Ogni settimana verrà eliminato un concorrente fino ad arrivare alla finalissima: chi la vincerà otterrà uno stage presso un’azienda leader della moda.

Tailor Made: i giudici del programma

La giuria di Tailor Made è composta da due giudice: Elide Morelli e Cristina Tardito, che accompagneranno quindi Tommaso Zorzi in questa nuova avventura televisiva.

Elide Morelli è una sarta premiere della maison Valentino e ha vestito nel corso della sua carriera diversi protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo internazionale. “Un bravo sarto lo vedi dalla precisione, dalla creatività ma soprattutto dall’umiltà” ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni.

Cristina Tardito ha anche lei un curriculum di tutto rispetto avendo lavorato come direttore creative per diverse delle maison più importanti del mondo. “Per me la moda non è solo un modo di vestire, ma un modo di essere” ha raccontato sempre a TV Sorrisi e Canzoni.

