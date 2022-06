Dopo nove anni termina Tiki Taka: il programma sportivo di Italia 1, condotto nelle ultime due edizioni da Piero Chiambretti chiude.

Per i tifosi delle varie squadre di calcio quello con Tiki Taka, su Italia 1, era ormai diventato un appuntamento fisso. Utilizziamo il verbo al passato perché, dopo nove anni, il programma del lunedì sera chiude: per la stagione 2022/2023, infatti, la trasmissione che è stata a lungo condotta da Pierluigi Pardo e negli ultimi due anni da Piero Chiambretti chiude definitivamente i battenti. Il presentatore torinese aveva già dichiarato di non essere disponibile a condurre per il terzo anno di fila ma da Mediaset è arrivata la decisione di mettere del tutto fine al programma.

Tiki Taka: gli ospiti

Tiki Taka era nato con l’idea di raccontare il turno di campionato appena concluso in maniera più leggera rispetto ad altre trasmissioni.

Piero Chiambretti

Nel corso degli anni lo studio è stato popolato di diversi ex calciatori, ex arbitri, giornalisti e personaggi dello spettacolo: tra gli ospiti ricorrenti delle prime edizioni, condottare da Pierluigi Pardo, ricordiamo per esempio Christian Vieri, Antonio Cassano, Giampiero Mughini, Luca Telese, Giuseppe Cruciani, Andrea Scanzi, Andrea Pucci, Ciccio Valenti. Senza dimenticare Melissa Satta e Wanda Nara che sono state ospiti fisse.

Negli ultimi due anni, quando il timone di Tiki Taka è passato a Piero Chiambretti, ricordiamo tra gli ospiti fissi Ciccio Graziani e Pasquale Bruno, oltre all’ex arbitro Graziano Cesari e a giornalisti come Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani, Raffaele Auriemma e molti altri ospiti che si sono alternati nel corso delle puntate.

Su Italia 1 c’è sempre il calcio al posto di Tiki Taka

Anche se Tiki Taka chiude, il lunedì sera in seconda serata su Italia 1 resta fisso l’appuntamento con il calcio e le partite di campionato. Al posto della trasmissione condotta da Piero Chiambretti ci sarà infatti Pressing (che andrà quindi in onda due volte alla settimana, la domenica e il lunedì).

