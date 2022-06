Martedì 28 giugno a Milano va in scena il concerto benefico di Fedez e J-Ax: Love MI. Dove vederlo in streaming e in TV.

Per anni hanno cantato insieme quelli che poi sono diventati dei veri tormentoni estivi, poi si sono allontanati a causa di un litigio e ora, dopo essersi riappacificati, sono pronti a tornare a esibirsi uno al fianco dell’altro: parliamo di Fedez e di J-Ax. Martedì 28 giugno 2022 i due rapper hanno organizzato l’evento benefico Love MI, un concerto tanto atteso dai loro fan anche per il fatto di essere il primo in cui si esibiscono insieme dopo aver riallacciato i rapporti ed essere tornati amici.

Dove vedere Love MI in streaming e in TV

Ma dove vedere il concerto di Fedez e J-Ax in streaming e in TV? Chi non ha la possibilità di essere in Piazza del Duomo martedì 28 giugno 2022 può comunque seguire l’evento grazie alla diretta televisiva.

Fedez

A partire dalle ore 19.00 l’evento è trasmesso in diretta su Italia 1, ma il concerto di Fedez e J-Ax in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinty può essere visto a partire dalle ore 18.00.

Love MI: cantanti e ospiti del concerto di Fedez e J-Ax

Oltre a Fedez e a J-Ax, sul palco di Piazza del Duomo a Milano si esibiscono anche molti altri artisti come: Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Frada, Ghali, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai e infine Tedua. Love MI è presentato da Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato.

Ricordiamo che l’evento è benefico e ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno donati alla Fondazione Fedez E.T.S. che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Si può donare tramite il numero 45595.

