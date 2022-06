Su Rai 1 torna Una voce per Padre Pio: dagli ospiti alla location, ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma condotto da Mara Venier.

Quello con Una voce per Padre Pio è ormai diventato un appuntamento fisso. Sono 22 anni ormai (la prima edizione è stata nel 2000) che va in scena il concerto benefico che quest’anno, per la seconda volta di fila, è condotto da Mara Venier. “E’ una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia” ha spiegato la stessa conduttrice ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni parlando del programma.

Una voce per Padre Pio 2022: le location

Ma da dove va in onda Una voce per Padre Pio 2022? La location di questa edizione è Pietralcina, la città natale del Santo. Il palco da cui Mara Venie conduce l’evento benefico e in cui i vari artisti si esibiscono è in Piazza Santissima Annunziata.

E’ la diciassettesima volta che Una voce per Padre Pio va in onda da Pietralcina, nel 2020 (a causa della pandemia di Covid) l’evento è stato a Roma, le prime cinque edizioni si sono invece svolte a San Giovanni Rotondo, città simbolo di Padre Pio.

Una voce per Padre Pio 2022: gli ospiti

Come ogni anno sono tanti gli ospiti del mondo della musica che si esibiscono sul palco di Una voce per Padre Pio 2022. Tra questi troviamo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro.

Ricordiamo che si tratta di un evento benefico in favore della Onlus “Una voce per Padre Pio” che da diversi anni opera in Africa e ha già fatto costruire una casa famiglia, un orfanotrofio e un centro di accoglienza che ospita bambini disabili e abbandonati. Si può donare al numero 45531.

Dove vedere Una voce per Padre Pio in TV e in streaming

Una voce per Padre Pio va in onda 2022, in diretta, può essere seguito sabato 25 giugno 2022 su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.30. In diretta streaming è invece trasmesso dall’App gratuita RaiPlay.

