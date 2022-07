Tante notizie dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’ex Roma sarebbe innamorato di Noemi Bocchi e c’è un indizio.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo tantissimi anni di matrimonio è destinata a far parlare ancora a lungo. Ancora troppo fresca la notizia per gli amanti dei due e per tutto il mondo del calcio e dello spettacolo. Adesso, però, sono destinati ad arrivare ulteriori dettagli su loro addio. In modo particolare uno che vedrebbe l’ex capitano della Roma innamorato di un’altra donna, Noemi Bocchi.

Totti innamorato di Noemi Bocchi: il retroscena sulla cena

ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI

Il primo “scoop” dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe quello che vedrebbe l’ex calciatore già innamorato di un’altra, Noemi Bocchi appunto. In modo particolare, il Corriere della Sera ha provato a spiegare alcuni momenti che hanno preceduto la notizia dell’addio tra i due vip.

“Sarebbero innamorati sul serio”. Il riferimento è relativo al Pupone e alla nuova compagna. E ancora: “C’è chi li ha visti all’’Isola del Pescatore’, ristorante vippissimo sulla spiaggia di Santa Severa dove il numero 10 portò Ilary per farle la proposta e lei, ignara, obiettò: ‘E che fino a là dobbiamo ariva’?'”. Ma anche, evidentemente, chi sapeva dei due avendoli visti “in un hotel-castello all’uscita di Lunghezza, fuori Roma, o a Montecarlo o a Tirana, per la finale di Conference League della Roma: voli separati, stesso hotel, camere diverse, massima discrezione. E minimo risultato: lo sapevano tutti”.

Insomma, ben prima della separazione annunciata in queste ore, molti, in quel di Roma, già sapevano che Totti e la Blasi stavano per salutarsi.

Ulteriori dettagli su questa relazione dell’ex Roma e sulla Bocchi dovrebbero esserci nel prossimo numero del settimanale Chi (in uscita il 13 luglio) che dovrebbe mostrate foto e molto altro.

Di seguito, invece, un vecchio tenero post Instagram di Totti e Ilary:

