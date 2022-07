Una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, specie dopo le fake news recenti sul suo conto. Pippo Franco è ricorverato in ospedale a causa delle non ottimali condizioni di salute. La conferma è stata data da Fanpage. L’uomo è ricoverato al Gemelli di Roma.

C’è grande apprensione per le condizioni di salute di Pippo Franco che si trova ricoverato in ospedale, precisamente al Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata da Fanpage ma a darla, con tanto di dettagli, è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che riferisce che le condizioni dell’uomo sarebbero apparse da subito molto gravi.

Secondo quanto riportato, il conduttore avrebbe accusato un malore nella notte e, una volta arrivato in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus.

Al momento non si hanno aggiornamenti sulle condizioni di Pippo Franco ma la speranza è che le cose possano chiudersi solo con un grande spavento. Solamente pochi giorni fa, erano uscite tante fake news sul suo conto che lo volevano appunto morto.

Questa volta, però, qualcosa di vero c’è e gli amanti dello spettacolo si augurano che il peggio non accada. Accanto al volto noto dello spettacolo, ora, ci sarebbero i suoi due figli, Simone e Gabriele dai quali si spera possano presto esserci notizie migliori.

Di seguito un vecchio post social su Instagram dell’uomo:

View this post on Instagram

