Vi ricordate le gemelle del film ‘Come un gatto in tangenziale’? Le due donne sono cleptomani e non solo anche nella realtà…

Alessandra e Valentina Giudicessa. Questo il nome delle sorelle gemelle che sono diventate note al grande pubblico dopo essere apparse con un ruolo importante nella commedia ‘Come un gatto in tangenziale’, con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Le due donne, che nel film facevano le cleptomani, in realtà lo sono, in un certo senso, anche nella vita reale.

Le gemelle di Come un gatto in tangenziale: ve le ricordate?

Proiettore cinema

Le due gemelle di ‘Come un gatto in tangenziale’, pellicola del 2017 che ha avuto un seguito anche di recente nelle sale con ‘Ritorno a Coccia di Morto’, sono diventate famose non solo per la film, ma anche per i guai giudiziari avuti proprio nel periodo successivo alle riprese della pellicola.

Come aveva riportato all’epoca Il Messaggero, le gemelle Giudicessa avevano rubato in quell’anno capi di abbigliamento per un valore complessivo di quasi cinquemila euro. Successivamente arrivò anche la prima condanna. Il 12 dicembre del 2018 le due donne vennero fermate dopo aver sottratto vestiti da Falconieri. Successivamente, le due erano state denunciate anche per aver rubato degli occhiali in un negozio di viale Giulio Cesare e ancora anche perché avevano provato a rubare il portafogli a un’anziana in un supermercato. Come se non bastasse, le gemelle di ‘Come un gatto in tangenziale’ si fecero beccare per aver sottratto un profumo da un negozio di via Marmorata.

Insomma, dal grande schermo alla vita reale, le due donne hanno vestito i panni delle cleptomani e hanno ricevuto accuse per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. Insomma, un curriculum non proprio da invidiare…

Di seguito un post Instagram di un utente che “celebra” le due gemelle:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG