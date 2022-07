Caterina Balivo debutta a La7 con un game show nel preserale. L’annuncio nel giorno della presentazione dei palinsesti della rete.

Dopo il dating show su TV8, ‘Chi vuole sposare mia mamma?‘, Caterina Balivo si appresta ad iniziare una nuova avventura televisiva con un game show. Questa volta, però, su La7. L’annuncio è arrivato in queste ore con la presentazione dei palinsesti della rete.

Caterina Balivo su La7: l’annuncio

Caterina Balivo

La Balivo ancora in tv e questa volta con una novità assoluta della nuova stagione. Per la presentatrice ci sarà un game show sulle parole su La7. Il nuovo programma andrà in onda prima del tg, a partire dalla metà di settembre, per dare alla rete un respiro più ampio e dando un tocco di leggerezza e simpatia.

L’annuncio è arrivato in queste ore con la presentazione dei palinsesti della rete per voce di Urbano Cairo: “Siamo fiduciosi, volevamo offrire un momento di svago e vediamo quale sarà la risposta del pubblico”, le parole del numero uno che ha spiegato anche la scelta della presentatrice. “Ne abbiamo valutate diverse, ma alla fine abbiamo scelto lei. Caterina Balivo è una conduttrice molto brava, giovane, brillante, attiva sui social. Ha fatto cose di buona qualità su Rai1 e Rai2, puntiamo molto su di lei. Credo possa fare molto bene”.

In modo particolare sul format che, al momento, ancora non ha un nome: “La7 ha una missione molto precisa che persegue durante la giornata, ma abbiamo pensato che prima del tg può essere buono fare un momento di intrattenimento, più divertente e leggero”.

Con due nuovi programmi all’attivo questa estate – ‘Help’ su Rai2 e ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ su Tv8 – Caterina Balivo farà il suo personalissimo tris da settembre con un contratto in esclusiva con La7.

Di seguito anche il post Instagram di La7:

