Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi dopo la notizia della separazione con Totti. L’ex re dei paparazzi si è sfogato sui social.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Sono state queste le parole ufficiali di Ilary Blasi per spiegare la rottura del suo matrimonio con Francesco Totti. Dichiarazioni che non sono piaciute a Fabrizio Corona che sui social ha voluto dire la sua non risparmiando un duro attacco alla presentatrice.

Fabrizio Corona all’attacco di Ilary Blasi

Il comunicato di Ilary Blasi dopo la rottura con Totti, come detto, ha dato molto fastidio a Fabrizio Corona che ha voluto dire la sua proprio sulla presentatrice non risparmiando critiche feroci.

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici”, ha detto l’ex re dei paparazzi in una prima storia su Instagram. E ancora: “Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perchè è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”.

Nella storia successiva, poi, un pensiero ai fotografi e paparazzi con una chiara richiesta di fare il proprio lavoro invitandoli a riportare tutto il necessario e ricordando ai vip che la popolarità è fatta di gioie e dolori. Nel messaggio, però, anche un pensiero ai figli dei vip: “Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente. Ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Corona:

